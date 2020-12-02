«Салават Юлаев» попал в неприятности прямо перед матчем в Финляндии Фото: Рустем АХУНОВ

Игроки основного состава «Салавата Юлаева» не смогли сыграть против «Йокерита» из-за низкого процента антител к COVID-19.

Скандальная ситуация возникла прямо перед важным матчем уфимской команды против финского «Йокерита». В соцсетях «юлаевцев» появилось сообщение о том, что клуб сыграет предстоящий матч в «неоптимальном составе». Произошло это из-за того, что муниципальные власти Хельсинки в последний момент изменили правила, на которых уфимские хоккеисты могут сыграть на местной арене.

По данным клуба, в матче не смогли принять участие сразу шесть игроков основного состава команды - Ларсен, Семенов, Бирюков, Картаев, Баранов и Алалыкин. Также к встрече не допустили нескольких работников «Салавата Юлаева». У всех этих людей не обнаружили «необходимый процент антител к COVID-19 в крови».

В команде сообщили, что «Салават» и КХЛ получили информацию об измененных правилах допуска членов команды на игру одновременно – «за несколько часов до матча». Ранее клуб и лигу не уведомляли о новых рекомендациях.