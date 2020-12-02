В Уфе на улице Степана Халтурина в квартире сгорел мужчина

МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили о серьезном пожаре, который унес жизнь мужчины. По информации спасателей, возгорание началось сегодня, 2 декабря, вечером на улице Степана Халтурина в Уфе. Сообщение поступило в 20:45.

– По прибытии первого подразделения установлено, что пожар происходит в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома, – передается в сообщении.

В МЧС также передали, что для тушения был подан ствол, всего были задействованы 4 единицы техники и 15 человек личного состава. В настоящий момент с пятого этажа дома эвакуровали жильцов: 6 человек, из них 2 детей.

Огонь удалось ликвидировать в 21:08, уточняется, что к этому моменту огонь успел распространиться на 15 квадратных метров. Спасатели проинформировали, что на месте происшествия найдено тело. По предварительной информации, погиб мужчина, проживающий в квартире, где начался пожар.