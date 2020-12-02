На пилораме в Башкирии обнаружили обгоревший труп мужчины

Тело погибшего передано на судмедэкспертизу

В башкирском городе Салавате на территории местной пилорамы 30 ноября был обнаружен обгоревший труп мужчины.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, тело погибшего лежало рядом с печью в пристройке к цеху по просушке древесины. Известно, что формально 40-летний мужчина был бездомным, однако подрабатывал разнорабочим на пилораме. Не исключено, что там же он и жил.

С места происшествия криминалисты изъяли полулитровую бутылку из-под пива. Труп был передан на судебно-медицинскую экспертизу.