В Башкирии количество заболевших COVID-19 пенсионеров снизилось на 10% – оперштаб

Пенсионеры стали реже обращаться в больницы с коронавирусными симптомами Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии заболеваемость COVID-19 среди пенсионеров уменьшилось на 10%. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба по противодействую коронавирусной инфекции. Глава республики Радий Хабиров заявил, что снижение числа зараженных среди пожилого населения связано с введенной 10 ноября обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет. Минздрав республики также отметил, что пенсионеры стали реже обращаться в больницы и поликлиники с симптомами и подозрением на ковид.

В целом власти региона считают, что ситуация с распространением коронавируса «стабилизируется, темпы роста заболеваемости замедляются». При этом за минувшие сутки было зарегистрировано 142 новых случая COVID-19 – это максимальный показатель в Башкирии за все время пандемии. Общее число заболевших достигло 14 548 человек, 12 140 из них уже выписаны по выздоровлению.