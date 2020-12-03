Легионерское звено «Салавата Юлаева» возглавило список самых дорогих игроков лиги Фото: Рустем АХУНОВ

Хартикайнен, Ларсен и Метсола попали в десятку самых дорогих хоккеистов КХЛ.

Стоит отметить, что в хоккее, в отличии от футбола, не так просто узнать зарплату игроков. Гонорары спортсменов узнают через их менеджеров или источники внутри клубов. Сбором и проверкой такой информации занимаются спортивные журналисты. Коллеги из «Спорт-Экспресс» представили свой очередной рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. Среди дорогих спортсменов оказались восемь игроков уфимского «Салавата Юлаева». Всего в списке указаны 85 хоккеистов с зарплатой больше 45 млн рублей за год.

Примечательно, что в списке присутствует все первое, или как его называют «легионерское», звено башкирской команды – Хартикайнен (4 место и 90 млн рублей в год), Ларсен (7 место и 80 млн), Метсола (8 место и 80 млн), Гранлунд (21 место и 60 млн) и Маннинен (29 место и 60 млн).

54 и 55 места занимают Кадейкин и Кугрышев – по 50 млн рублей в год. 77 место у капитана команды Панина – 45 млн за сезон.

Ранее КП-Уфа сообщала, что на зарплаты игроков «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне потратят порядка 700 миллионов рублей.