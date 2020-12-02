В Башкирии за день число жертв коронавируса увеличилось на 2 человека

На данный момент на лечении в связи с COVID-19 находятся 2323 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за минувшие сутки смерть от коронавируса подтвердилась у двух жителей. С начала пандемии жертвами COVID-19 в республике стали уже 85 человек. Об этом 2 декабря сообщил региональной оперштаб.

За прошедшие 24 часа Башкирия повторила вчерашний рекорд по приросту зараженных – ковид был выявлен у 142 человек. За все время заболели 14 548 жителей. Выписались по выздоровлению 12 140 пациентов, 131 из них – за последние сутки.

На данный момент на лечении в связи с COVID-19 находятся 2323 человека: 549 находятся под присмотром врачей в больницах, 1774 переносят инфекцию в легкой форме, находясь дома.