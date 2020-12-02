В Уфе нашли 6-летнего мальчика, который убежал из загородного дома и прошел 10 километров

Мальчика на улице заметил студент Фото: Олег УКЛАДОВ

В Уфе на улице нашли 6-летнего мальчика, который убежал из дома в Михайловке и прошел в одиночестве более 10 километров. Об этом сообщили в региональном МВД.

Вечером 28 ноября в полицию обратился студент Аграрного университета и сообщил, что нашел на улице маленького ребенка. По его словам, тот бегал вдоль проезжей части недалеко от вузовской остановки и не смог объяснить, где живет. Парень отвел ребенка в отдел полиции. Сотрудники смогли разговорить несовершеннолетнего и выяснить у него адрес.

Как выяснилось, мальчик живет за городом, в Михайловке. Его отсутствие уже заметила 42-летняя мама. К тому времени, как ребенок оказался в полиции, она обошла весь поселок, и сама решила обратиться к правоохранителям.

– Сотрудники по делам несовершеннолетних передали ребенка матери и провели с ней профилактическую беседу о надлежащем присмотре за несовершеннолетним и его воспитании, – заключили в МВД.