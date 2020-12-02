В Башкирии по требованию прокуратуры уволили чиновницу из Минземимущества

Прокурорская проверка стала для чиновницы концом карьеры в министерстве

В Куюрганизнском районе Башкирии по требованию республиканской прокуратуры уволили чиновницу министерства земельных и имущественных отношений. На председательницу местного комитета по управлению собственностью также завели уголовное дело.

Госслужащая требовала от организации, которая предлагала гражданам услуги по оформлению земельных участков, перечислять в благотворительный фонд развития района деньги. В противном случае она грозилась умышленно затягивать процесс рассмотрения и согласования документов.

После прокурорской проверки чиновницу уволили в связи с утратой доверия, а затем возбудили в отношении нее уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.