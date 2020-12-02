В Башкирии в сгоревшей машине обнаружен труп молодого парня

Из-за чего вспыхнула машина, сейчас выясняют дознаватели. Фото: соцсети

Страшную находку обнаружили накануне днем жители деревни Латыповка в Стерлитамакском районе Башкирии. Неподалеку от местной агропромышленной фермы стояла сгоревшая отечественная «пятнашка», в которой находился обгоревший труп молодого парня.

Как сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах, погибшим оказался 23-летней житель деревни Саратовка Игорь К., который работал водителем на этой же ферме. Что именно произошло, из-за чего вспыхнул автомобиль, сейчас предстоит установить дознавателям и следователям. Тело погибшего передано на судебную медицинскую экспертизу.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным Игоря К.