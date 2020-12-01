В республиканском Минздраве рассказали о 83-й жертве коронавируса

И снова у скончавшегося от осложнений ковида пациента были тяжелые сопутствующие заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В республиканском Минздраве рассказали об очередной, уже 83-й по счету жертве коронавируса в Башкирии. Им оказался 52-летний уфимец, страдающий такими серьезными сопутствующими заболеваниями как атеросклероз аорты, гипертоническая болезнь и дистрофия паренхиматозных органов.

Напомним, что сегодня в Башкирии поставлен очередной антирекорд по числу заболевших – за сутки опасный вирус выявили сразу у 142 человек. Общее число инфицированных в регионе по данным оперштаба составляет 14406 жителей. Впрочем, ведомство здравоохранения подчеркивает, что прирост выздоровевших также высокий – с начала эпидемии с полным выздоровлением выписались 12009 человек, а это 87 процентов от общего числа заболевших.