Отмечали день рождения: ревнивица из Башкирии воткнула вилку в голову мужа

С виду супруги казались спокойной и адекватной семьей. Фото: соцсети

Кровавой расправой завершилось семейное застолье в деревне Саргамыш Стерлитамакского района Башкирии. «КП-Уфа» уже писала, что в минувшую пятницу супруги устроили посиделки в честь дня рождения главы семейства, которому накануне исполнилось 37 лет. Алкоголь лился рекой, но в какой-то момент праздничные тосты и пожелания сменились руганью и выяснением отношений. Разъяренная 29-летняя сельчанка вдруг приревновала своего супруга и в отместку воткнула благоверному вилку в глаз.

Как рассказал собственный источник «Комсомолки», истекая кровью, ошалелый отец двоих детей смог вызвать скорую помощь. На скорой Артура З. доставили в местную больницу и прооперировали. Глаз удалось спасти, вот только будет ли он видеть в будущем – покажет только время.

29-летнюю Гузель Г. же доставили в отделение полицию. Протрезвев, женщина осознала, что едва не лишила зрения своего мужа, хоть и попыталась оправдаться, чтобы была в бешенстве из-за нахлынувшей ревности. Поскольку у супругов дома осталась малолетняя дочь, стражи порядка приняли решение оставить драчливую ревнивицу под домашним арестом на время выяснения всех обстоятельств случившегося.