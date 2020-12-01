В Башкирии из-за коронавирусных нарушений закрыли «Центральный рынок»

фото: Минторг РБ

В башкирском Нефтекамске из-за нарушения санитарных правил в условиях пандемии коронавируса был закрыт «Центральный рынок». Об этом сообщил региональный Минторг. Представители ведомства вместе с чиновниками местной администрации 1 декабря провели контрольные мероприятия на территории рынка.

– На входе в павильоны не осуществляется термометрия посетителей, а также отсутствует контроль со стороны администрации рынка за ношением посетителями [масок], – пояснил глава министерства Алексей Гусев.

На управленцев рынка было заведено административное дело. Крупная торговая точка приостановила свою деятельность до устранения замечаний.