фото: МВД РБ

В Башкирии браконьеры разбудили спящего в берлоге медведя и расстреляли его. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, 40 и 62-летние мужчины решили поохотиться в лесах Хайбуллинского района на косолапого, не имея на это соответствующего разрешения. За 15 тысяч рублей они заручились поддержкой 60-летнего жителя села Ивановка. Он показал им расположение ближайшей берлоги. По пути к указанном месту они убили косулю.

– Мужчины не стали подбирать трофей сразу и продолжили движение на своих внедорожниках, желая как можно скорее добыть зверя покрупнее. Разбудив спящего медведя, [охотники] расстреляли его на месте. После этого туши добытых животных были разделаны, – рассказали в полиции.

Правда, уйти с места браконьеры не смогли – их заметил охотинспектор, который передал информацию полицейским. Вместе они и задержали злоумышленников. Правоохранители изъяли у них два автомобиля, два охотничьих ружья, патроны, нож, рацию, топор и останки животных. По факту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело.