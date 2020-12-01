Прожиточный минимум в Башкирии сложился в размере 9 908 рублей

Правительство Башкирии снизило величину прожиточного минимума за месяц III квартала 2020 года. Соответствующее постановление с подписью премьер-министра республики Андрея Назарова опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу среднемесячная величина прожиточного минимума в третьем квартале установлена в размере 9 908 рублей. Во втором квартале эта сумма была больше – 10 015 рублей.

Для основных социально-демографических групп населения прожиточный минимум теперь составляет:

- 10544 рубля — для трудоспособного населения (во втором квартале было 10 641),

- 8059 рублей — для пенсионеров (8 155);

и 9925 рублей — для детей (10 077).

В правительстве напомнили, что величина прожиточного минимума определяется на основании потребительской корзины и данных Башстата об уровне цен на продукты и услуги.