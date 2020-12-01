В Башкирии пожилая женщина зарезала любовника своей дочери

фото: СК РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии 67-летняя пенсионерка зарезала любовника своей дочери. Последняя не заметила, что ее мужчина мертв, и легла спать. Подробности преступления сообщили в Следственном комитете.

Все произошло 29 ноября. В этот день 48-летний потерпевший сидел у себя дома вместе с матерью сожительницы, пока та была на работе. В какой-то момент между мужчиной и пенсионеркой возникла ссора. Пожилая женщина схватила со стола нож и нанесла смертельные ранения в живот и спину мужчины, после чего положила его тело на кровать в спальне. Она дождалась, пока в квартиру вернется ее дочь, а затем ушла домой. Женщина не заметила, что ее любовник мертв, и легла спать. Только ночью 30 ноября она обнаружила, что мужчина не подает признаков жизни, и вызвала сотрудников полиции.

Сыщики, начав расследование в рамках уголовного дела об убийстве, оперативно вышли на главную подозреваемую. Пенсионерку задержали и допросили. Она дала признательные показания. Сейчас пожилая женщина находится под стражей.