В Башкирии достроили вторую «инфекционку» для больных коронавирусом

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В башкирском городе Стерлитамаке завершилось строительство нового клинико-диагностического центра, рассчитанного на пациентов с коронавирусом. На площадке остались рабочие, которые будут помогать врачам и медработникам в пусконаладочных работах. Об этом 1 декабря на заседании регионального правительства сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

Напомним, новую клинику начали строить 10 октября. Возведение объекта было завершено за 50 дней. В больнице оборудованы 74 боксированные палаты: 60 предназначены для круглосуточного пребывания и 14 – для реанимационных действий. При режиме ЧС лечебница сможет вместить до 350 коек со 100% подключением кислорода.

В комплекс также входит общежитие, пост охраны, кислородная станция, автомойка и очистные сооружения.

Напомним, "инфекционка" того же типа была открыта в конце весны текущего года в уфимском поселке Зубово.