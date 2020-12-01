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Глава Башкирии Радий Хабиров обновил свой указ о режиме повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Документ, подписанный 30 ноября, был опубликован сегодня на портале правовой информации.

Согласно поправкам, режим обязательной самоизоляции для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией, а также людей старше 65 лет продлен до 31 декабря 2020 года включительно.

В указе также есть предписание региональному Минобру. Ведомство должно «определить перечень [муниципалитетов Башкирии], в которых образовательный процесс [в школах] должен осуществляться в очной форме для обучающихся всех классов». Речь идет о районах и городах республики с небольшим числом зараженных коронавирусом*.

Органам правопорядка поручено «усилить проверки соблюдения гражданами масочного режима и обязательной самоизоляции» граждан старше 65 лет.

*27 ноября оперштаб Башкирии уже определил список этих муниципалитетов. В него вошли Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Благоварский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Зилаирский, Иглинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Учалинский, Хайбуллинский и Чекмагушевский районы, а также Сибай и Межгорье.