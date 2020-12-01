В Уфе вторые сутки разыскивают без вести пропавшего подростка

фото: "Лиза-Алерт"

В Уфе без вести пропал 16-летний Никита С.. Об этом сообщил поисковой отряд «Лиза Алерт». По данным волонтеров, о местонахождении подростка ничего неизвестно с 29 ноября. Они полагают, что юноша может находиться в любом из районов города. Активисты нуждаются в помощи добровольцев.

Приметы пропавшего: рост – 180 см, среднее телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Последний раз, когда его видели, был одет в темно-синюю куртку, голубые джинсы, темно-серые кроссовки, черную вязаную шапку.

Всех, кто знает о местонахождении Никиты или случайно заметил его на улице, просят обратиться по номеру 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.