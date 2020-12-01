Сотрудник УМПО разбил голову при падении на проходной и умер

Медики не смогли спасти пожилого мужчину

На территории Уфимского моторостроительного объединения в результате несчастного случая скончался сотрудник. Инцидент произошел ранним утром 30 ноября, сообщила региональная Гострудинспекция.

– 64-летний транспортировщик, пройдя южную проходную, упал, получив при этом травму головы. Спасти мужчину медикам не удалось, – рассказали в инспекции, основываясь на информации, представленной предприятием.

Надзорное ведомство приступило к расследованию, в ходе которого будут определены обстоятельства и причины происшествия.