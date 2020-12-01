Власти Башкирии продлили налоговые каникулы для предпринимателей до 2024 года

Парламент Башкирии продлил налоговые каникулы для некоторых предпринимателей

Депутаты башкирского парламента до 2024 года продлили налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей, работающих по упрощенной или патентной системе налогообложения.

Как отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, ранее преференция действовала до 1 января 2021 года, однако законодатели приняли решение продлить еще на три года. Председатель парламента признал, что эта мера на время сократит поступления средств в региональный бюджет, «но в долгосрочной перспективе […] может показать хорошую экономическую отдачу.

– Из-за продления налоговых каникул консолидированный бюджет будет недополучать ежегодно 90 млн рублей, в том числе бюджет республики – 30 млн рублей, – добавил Толкачев. – Но в текущих экономических условиях это оправданный шаг: для нас принципиально важно поддержать малый бизнес, помочь ему остаться на плаву.