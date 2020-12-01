«Со дня на день уже начнем»: тяжелобольная уроженка Башкирии решилась на важный шаг

После пересадки пациентку ждет долгое восстановление. Оксана верит, что победит болезнь.

«КП-Уфа» узнала о состоянии 35-летней Оксаны Мешалкиной, уроженки Башкирии, которая уже шесть лет борется с хроническим миелолейкозом.

Как рассказала сама женщина, сейчас она находится в Санкт-Петербургской клинике, где уже на днях ее ждет серьезная операция по пересадке костного мозга.

- Готовимся к операции, со дня на день уже начнем. Донором будет моя мама, она подошла на 50%, - сказала Оксана.

После пересадки пациентку ждет долгое восстановление. Оксана верит, что победит болезнь.

Напомним, что Оксана узнала о своем диагнозе в 2014 году. Она стала себя плохо чувствовать, немели руки, теряла сознание. Следом – куча обследований, анализов, и последний анализ крови выдал, что у нее рак – хронический миелолейкоз. Несколько лет искали донора костного мозга – среди близких и неравнодушных людей. Донором хотел стать и брать женщины, но в последний момент пришли анализы – он не подошел.