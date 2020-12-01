СМИ: у сложившего полномочия мэра Уфы Радмила Муслимова обнаружен коронавирус

на фото - Радмил Муслимов // ufacity.info

У сложившего полномочия мэра Уфы Радмила Муслимова, предположительно, обнаружен коронавирус. Об этом сообщил «Башинформ». Накануне стало известно, что чиновник оставил должность «по состоянию здоровья». Пресс-секретарь городской администрации Марсель Байдавлетов рассказал «КП-Уфа», что Муслимов «ушел на больничный», однако о COVID-19 ему «неизвестно».

Напомним, Радмил Муслимов работал в качестве и.о. мэра фактически с сентября. В конце октября действующий градоначальник Ульфат Мустафин скончался от осложнений после пневмонии и коронавируса.

Со вчерашнего дня должность временно исполняющего обязанности сити-менеджера Уфы занимает Рустем Газизов. До этого он был вице-мэром и курировал вопросы кадров, спорта, дел молодежи и развития гражданского общества.