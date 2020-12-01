В Башкирии неизвестные вскрыли ювелирный магазин и вынесли украшения

Фото: Рустем Ахунов

На днях в селе Месягутово произошло дерзкое ограбление ювелирного магазина. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, злоумышленники вскрыли пластиковые двери и проникли в помещение. Произошло это по предварительным данным, в ночь с 27 на 28 ноября.

По словам собеседника, неизвестные похитили ювелирные изделия. На какую сумму конкретно, пока не известно. С места преступления полицейские изъяли видеозаписи с камер наблюдения, а также обнаружили многочисленные следы рук и обуви. Как выяснилось, ювелирный магазин не был оборудован сигнализацией или постом охраны.

Сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи и разыскивают злоумышленников.