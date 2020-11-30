В Башкирии из-за коммунальной аварии без тепла остались жители двух многоэтажек

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Сегодня днем в райцентре Балтачевского района произошла коммунальная авария: лопнул котел в котельной на улице Комсомольская, 1/3. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в результате без отопления остались жители двух многоэтажек в Старобалтачево по адресам Комсомольская 1 и 3.

По данным МЧС по Башкирии, в 16:36 по местному времени в экстренные службы поступил звонок о разгерметизации котла отопления. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны установили, что котел перегрелся и его прорвало, попутно обрушив бетонную плиту перекрытия в здании котельной. К счастью, обошлось без пожара и без погибших и пострадавших.

В итоге, без отопления остались 34 человека, среди которых 12 детей. Местные власти развернули для них пункт временного содержания в гостинице «Уют», расположенной там же, в Старобалтачево.

- В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле, - подчеркнули в пресс-службе МЧС по Башкирии.