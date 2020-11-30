В Уфе исполняющий обязанности мэра сложил полномочия по состоянию здоровья

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

Сегодня вечером, 30 ноября, депутаты горсовета Уфы по телефону проголосовали за назначение нового исполняющего обязанности мэра города. Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», Радмил Муслимов, который еще с сентября работает в должности и.о. сити-менеджера, сложил полномочия «по состоянию здоровья».

Как утверждает издание, информацию о смене врио мэра Уфы им подтвердили сразу несколько депутатов городского совета. Вместо Муслимова временным главой администрации станет Рустем Газизов. До этого он занимал должность вице-мэра по кадрам, спорту, делам молодежи и развитию гражданского общества.

Напомним, Радмил Муслимов фактически работал в качестве и.о. мэра с самого своего назначения в сентябре 2020 года. В конце октября действующий глава городской администрации Ульфат Мустафин скончался от осложнений после продолжительной борьбы с коронавирусом.