Танцы 18+: вебкамщица из Башкирии объяснила, зачем устроила развратное шоу в присутствии дочери

Фото: скриншот видеотрансляции

Летом этого года многие жители Башкирии были возмущены историей жительницы Салавата, которая вела эротическую трансляцию в одной из социальных сетей прямо перед своим ребенком. «КП-Уфа» тогда подробно описывала этот случай. Тогда стало известно, что женщина оголялась на видеокамеру и транслировала это для пользователей соцсети за «донаты» - денежные пожертвования. Самое поразительное, что рядом с ней бегала маленькая девочка, по всей видимости ее дочка. Произошедшее не только вызвало бурю негодования в сети, но и заинтересовало детского омбудсмена и полицию.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Башкирии, личность женщины тогда установили и провели необходимую проверку, материалы которой передали в прокуратуру.

- С женщиной сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу, - пояснили в ведомстве.

В прокуратуре Башкирии «КП-Уфа» рассказали, что в полиции не стали возбуждать уголовное дело в отношении женщины. Ее поставили на соответствующий учет, а ее дело должны были рассмотреть на специальной комиссии в администрации Салавата. Однако с июня этого года этого так и не произошло. В этой связи прокурор города вынес представление в адрес мэрии с требованием провести заседание этой комиссии.

- Сама женщина рассказала, что всего лишь хотела пошутить и узнать, сколько денег сможет собрать таким вот образом через социальную сеть. Она работает в магазине, за распитием спиртного замечена не была. Ребенок, девочка 2015 года рождения, также воспитывается в нормальных условиях. В развитии не отстает. В настоящее время маму поставили на учет, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.