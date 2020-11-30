Житель Башкирии убил хозяина квартиры, который его приютил

Фото: пресс-служба следкома по Башкирии

Уроженца башкирского города Межгорье подозревают в убийстве своего знакомого, в квартире которого он жил в последнее время. Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, 36-летнего мужчину задержали и под тяжестью доказательств он сознался в содеянном.

По версии следствия, в ночь на 29 ноября в Уфе, в одной из квартир на улице Шота Руставели, двое знакомых весело проводили время за распитием спиртных напитков. В какой-то момент гость упрекнул хозяина жилища в том, что он нигде не работает. Ссора завершилась ударом ножа в шею – постоялец убил безработного владельца квартиры и пошел спать. Уже утром, желая скрыть произошедшее, он вызвал полицию и попытался обставить все так, будто потерпевший навредил сам себе.

Однако следователи сразу заподозрили неладное и в ходе следственно-оперативных действий установили, что о совершенном убийстве подозреваемый успел сообщить мужу своей сестры.

- Кроме того, были собраны иные доказательства, свидетельствующие о причастности подозреваемого к убийству, в итоге мужчина сознался в содеянном, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В ближайшее время будет решен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.