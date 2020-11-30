В Кремле подписали распоряжение о праздновании 450-летия Уфы

Власти Башкирии намерении осовременить столицу, вдохнуть в нее жизнь и сделать одним из опорных городов страны Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 30 ноября, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о праздновании 450-летия со дня основания Уфы. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Столица республики будет отмечать юбилей в 2024 году.

– В течение трех месяцев будет организован оргкомитет по подготовке и проведению празднования под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука. Тем самым почти полутысячелетнему юбилею нашей столицы республики придается федеральный статус, – объяснил важность постановления руководитель региона.

Он добавил, что власти Башкирии получат «уникальный шанс преобразовать Уфу», используя деньги федерального центра. Хабиров заявил о намерении осовременить столицу, вдохнуть в нее жизнь и сделать одним из опорных городов страны.