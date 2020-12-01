Прокуратура отобрала у башкирского депутата мандат из-за убитого лося

Депутата лишили мандата за незаконную охоту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Гафурийского района Башкирии лишила председателя сельсовета полномочий депутата за незаконную охоту. Председатель Ташбукановского сельсовета был осужден за убийство лося из ружья. Как выяснилось во время следствия и на суде, у народный избранник не был охотником, а также не имел прав на хранения и ношение огнестрельного оружия.

– В соответствии с действующим законодательством, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда, – пояснили в надзорном ведомстве.

Суд в полном объеме удовлетворил требование прокурора и лишил чиновника статуса депутата.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 ноября, на охоте вблизи деревни Красный Восток был убит 39-летний заместитель начальника отдела надзорной деятельности МЧС по Уфе. Ринат Абдульманов оказался не линии огня, когда его знакомый стрелял в лося.