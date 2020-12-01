Коронавирусом переболели более 350 медиков РКБ имени Куватова

В башкирской РКБ коронавирусом переболело более 350 медиков

В Башкирии более 350 медиков республиканской клинической больницы имени Куватова переболели коронавирусной инфекцией. 308 сотрудников получили страховые выплаты по линии Фонда социального страхования – это 80% от общего числа переболевших работников медучреждения. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба регионального профсоюза медиков.

– Сейчас мы рассматриваем заявления по факту инфицирования в октябре-ноябре, только на прошлой неделе поступило 39 обращений. К сожалению, у нас есть и отказы в выплатах, в частности не медицинскому персоналу или если перенесенное сотрудником заболевание не включено в перечень для выплат ФСС – это почти 60 человек, – рассказал председатель первичной профсоюзной организации РКБ имени Куватова Руслан Кутушев.

Медики больницы, переболевшие COVID-19 в амбулаторных условиях, получают дополнительную матпомощь от собственного профкома. На сегодняшний день поддержку получили 60 сотрудников РКБ.