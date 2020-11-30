Уфимская прокуратура проверит травлю многодетного отца в родительском WhatsApp-чате

В родительские разборки в школьном чате пришлось вмешаться прокуратуре

Прокуратура Калининского района Уфы начала проверку из-за публикации «КП-Уфа» о травле отца первоклассницы в родительском WhatsApp-чате. Мужчина отказался участвовать в покупке проектора для школы №105, из-за чего его начали оскорблять родители других учеников.

– В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании, в том числе, в части организации предоставления общедоступного и бесплатного образования, – прокомментировали в прокуратуре.

Напомним, многодетный отец сам обратился в редакцию «КП-Уфа». По его словам, на фоне конфликта с другими родителями у его жены, которая недавно родила, пропало молоко. Мужчина обращался к директору школы, чтобы уладить скандал, однако это еще больше накалило ситуацию.