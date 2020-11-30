В Башкирии скончалась еще одна пострадавшая при взрыве на оборонном заводе «Авангард»

фото: "Сайт завода "Авангард"

В Башкирии на больничной койке скончалась еще одна пострадавшая при взрыве на стерлитамакском оборонном заводе «Авангард». Об этом 30 ноября на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

– Произошло воспламенение пороха на вальцовочной машине. […] В пожаре пострадали три работницы предприятия, две из них скончались в больнице. Гострудинспекция проводит расследование данного случая, – передал Гумеров.

Напомним, ЧП на предприятии произошло днем 23 ноября. В результате воспламенения пострадали три сотрудницы 45, 61 и 37 лет. Первая получила термические ожоги 85% тела и скончалась в реанимации клинической больницы №1. Вторую – с термическими ожогами третьей степени на спине, ногах и руках – сначала госпитализировали в то же медучреждение, однако спустя некоторое время санавиацией переправили в уфимскую больницу. Столичные врачи были бессильны, и женщина тоже умерла. Третья пострадавшая сейчас находится на домашнем лечении – у нее было обожжено лицо.

По факту происшествия на "Авангарде" Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».