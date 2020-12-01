Бабушка из Башкирии получила листы бумаги вместо 159 тысяч рублей

77-летняя бабушка из Чишминского района Башкирии потеряла 159 тысяч рублей после визита мошенницы.

Как стало известно «КП-Уфа» от собственного источника, пожилую женщину обокрали 26 ноября. В дверь квартиры бабушки постучалась незнакомка, которая рассказала ей удивительную историю о том, что пенсионерке нужно срочно обменять старые деньги. Взамен настоящих купюр гостья подсунула бабушке конверт, набитый обрезками бумаги и ретировалась. Пенсионерка позвонила в полицию, осознав, что стала жертвой мошенницы.

К сожалению, подобные случаи в Башкирии случаются часто. Обязательно предупредите своих пожилых родственников о том, что нельзя открывать двери незнакомцам. Для того, чтобы получить чужие деньги жулики готовы идти на самые изощренные схемы.