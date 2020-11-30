Минздрав Башкирии предложил расформировать два ковид-госпиталя в Уфе

Две уфимские больницы могут вернуться к прежнему режиму работы

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин предложил расформировать два ковид-госпиталя в Уфе и перевести их в обычный режим работы. Эти планы он озвучил во время оперативного совещания в региональном правительстве 30 ноября.

– У нас есть определенный запас [коек] по Уфе – более 20% свободны. Мы хотим вернуть в обычную работу госпиталь ветеранов войн и корпус 13-й больницы. К концу недели мы закончим лечение пациентов, находящихся в этих стационарах. При сохраняющейся тенденции роста [инфицированных коронавирусом] мы можем перевести больницы в обычный режим работы, – отметил чиновник.

Глава Башкирии Радий Хабиров одобрил инициативу Минздрава и предложил в первую очередь возобновить плановую работу в госпитале ветеранов войн. «Но если потребность будет, мы все вернем обратно», – добавил руководитель региона.