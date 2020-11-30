Минздрав Башкирии дал информацию о личности 81-й жертвы коронавируса

От коронавируса в Башкирии скончалась 57-летняя женщина Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство здравоохранения Башкирии представило данные о личности 81-й жертвы коронавируса. Напомним, об очередной смерти, вызванной COVID-19, стало известно накануне, 29 ноября.

По информации ведомства, скончалась 57-летняя жительница Караидельского района. У нее было несколько сопутствующих заболеваний, среди которых астма с аллергическим компонентом, сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, ожирение третьей степени, церебральный атеросклероз. По состоянию на 30 ноября в Караидельском районе было подтверждено 39 случаев COVID-19.

Согласно данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки от коронавируса скончался еще один житель – 82-й по счету. Информацию о нем Минздрав пока не дал.

Общее число заболевших в регионе 14 264 человек, выздоровевших – 11 922.