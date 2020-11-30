«Уже устали и дети, и учителя»: Радий Хабиров высказался об отмене дистанционного обучения в школах

По словам Радия Хабирова уже и ученики, и учителя устали от очного формата образования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На очередном оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров снова поднял важный вопрос об организации учебного процесса в школах. Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки оперативный штаб принял решение продлить дистанционное обучение для 6-10 классов вплоть до 6 декабря. При этом ряд муниципалитетов отправит уже всех своих школьников на очное обучение: это касается тех районов, где число зараженных коронавирусом пошло на спад или изначально было невысоким. В этот список вошли 23 муниципалитета: Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Благоварский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Зилаирский, Иглинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Учалинский, Хайбулинский и Чекмагушевский районы, а также Сибай и Межгорье.

Также Радий Хабиров предположил, что уже к концу года дистанционное обучение в Башкирии можно будет полностью отменить. Все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

- К концу недели мы примем решение, что мы делаем дальше. Если ситуация будет продолжаться в таком темпе, и мы не будем видеть ухудшения, то детей перед новым годом всех должны мы в школу отправить. Уже устали и дети, и учителя заниматься дистанционно, - подчеркнул глава Башкирии.