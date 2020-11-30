Хабиров извинился перед жителями Башкирии

Хабиров принес жителям республики извинения за жесткую политики в отношении нарушителей санитарных норм

Глава Башкирии Радий Хабиров принес извинения жителям республики за увеличившееся количество штрафов, связанных с нарушением масочного режима и санитарных норм в условиях пандемии коронавируса. Руководитель региона обратился к гражданам во время оперативного совещания в местном правительстве 30 ноября.

- Мы фиксируем, что наши правоохранители начали работать более энергично. Уже более трехсот протоколов выносится в день. И это растет. С одной стороны, это говорит о повышении эффективности [работы органов правопорядка], с другой - что не все до конца эту ситуацию уяснили. Я, если это можно, приношу свои извинения, но здесь мы будем действовать в рамках закона. И те, кто нарушает санитарные правила, они будут штрафоваться наказываться. Если они себя не берегут, пусть поберегут других, - отметил Хабиров.

Напомним, во время того же оперативного совещания глава поручил министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину готовиться к массовой вакцинации от коронавируса.