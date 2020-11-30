Башкирия готовится к массовой вакцинации от ковида

На следующей неделе в Башкирию привезут тысячи доз вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 30 ноября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратился к министру здравоохранения Максиму Забелину с поручением: начать подготовку к массовой вакцинации от коронавируса.

- Нам Минздрав России обещает, в ближайшее время начнет поступать (вакцина от коронавируса – Ред.). Объемы пока не понятны, но это уже не единицы и не десятки, а тысячи доз. Поэтому мы сможем вакцинировать тех, кто на переднем крае находится. Небольшое количество вакцин, которые мы здесь использовали, они, кстати, показали свою эффективность, и люди действительно не болеют. С Минздравом надо активнее отрабатывать, потому что решение всех наших проблем, во многом - это вакцинирование от ковида, - подчеркнул глава Башкирии.

Кроме того, Радий Хабиров напомнил медикам, что задачу по вакцинации 60% населения Башкирии от гриппа никто не отменял.