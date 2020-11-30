За сутки в Башкирии зарегистрировано 138 новых случаев коронавируса

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На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения региона Максим Забелин озвучил оперативные данные по ситуации с эпидемией ковида в регионе. За сутки в республике зарегистрировано 138 новых случаев заболевания КВИ, а общее число инфицированных достигло 14264 человек. 537 из них находятся на лечении в стационарах, еще 38 пациентов в тяжелом состоянии переведены в реанимацию.

- Большинство заболевших коронавирусной инфекцией (48 процентов) – это лица в возрасте от 26 до 55 лет, - уточнил Максим Забелин.

Также глава ведомства здравоохранения отметил, что в Башкирии достаточный запас коечного фонда, загруженность которого сейчас не превышает 74 процентов.

- Число выписанных пациентов достигает пости 84 процентов от общего числа заболевших. За последние сутки с выздоровлением выписаны 32 человека, - уточнил Забелин.

Также сегодня стало известно еще об одном умершем от осложнений коронавируса, таким образом, число жертв опасной инфекции достигло 82 человек.