«Наш сыночек стал ангелом»: в Башкирии скончался Ярослав Антошкин, боровшийся с раком

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Сегодня утром пришли печальные новости от родителей восьмилетнего Ярослава Антошкина из Белорецка. К сожалению, мальчик, который два с лишним года боролся со смертельно-опасной болезнью, саркомой Юинга, пережил более 20 блок высокодозной химии и даже лечился криотерапией в клиниках Китая и Южной Кореи, умер сегодня ночью.

- Сегодня в 4:26 наш дорогой, любимый сыночек Ярослав стал ангелом, - написали в соцсетях безутешные родители мальчика.

Напомним, что история болезни Ярослава началась еще в марте 2018 года, когда мальчик стал жаловаться на боль в ребрах. Родители подумали, что сын получил травму на каратэ, но вскоре у ребенка усилились боли, стала подниматься температура – в больнице сделали биопсию, которая показала, что у ребенка саркома. Ярослава лечили и в Москве, и в Китае, где воздействовали на опухоль жидким азотом, и в Южной Корее, где проводили лучевую терапию. Но болезнь оказалась сильнее. В начале осени мама мальчика сообщила, что болезнь начала резко прогрессировать, и врачи уже оказались бессильны. Мальчик с родителями вернулся домой, где и провел последние три месяца своей жизни.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье Ярослава Антошкина.