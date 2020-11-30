Видео с неуклюжей кошкой, которое снял сельский блогер из Башкирии, завирусилось в сети

Кадр видео: instagram.com/aidarqo

Сельский блогер из башкирской деревни Айдар Калимуллин снял короткий ролик, который завирусился в сети. На кадрах набирающего популярность видео неуклюжая кошка пытается грациозно запрыгнуть со стола на спину своего хозяина, но в итоге не долетает и падает на землю.

Изначально Айдар опубликовал видео на своей странице в Tik-Tok, где оно за неделю набрало полмиллиона просмотров, 108 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Запись также распространилась по крупным сообществам в соцсетях.

– Просто как обычно ходил, снимал – и тут котейка заставила меня поржать. Это видео форсят [распространяют] все паблики, опередили меня. С котиком все хорошо, не высоко было, – написал автор ролика в своем инстаграме.

Айдар Калимуллин снимает забавные видео о сельских буднях в одной из деревень Буздякского района с 2015 года. Наибольшую популярность он имеет на площадке Tik-Tok. Там у него более 870 тысяч подписчиков и 25 млн лайков.