Число умерших от коронавируса в Башкирии достигло 82 человек

В больницах Башкирии лежат 537 ковид-положительных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии число жертв коронавируса достигло 82 человек. За минувшие сутки подтвердилась еще одна смерть. Об этом 30 ноября сообщил региональный оперштаб.

С начала пандемии носителями коронавируса в республике стали 14 264 жителей, 138 из них заболели за прошедшие 24 часа. Выздоровело 11 922 человека, «плюс» 32 за день.

На лечении сейчас находятся 2260 человек (+105 за сутки): 537 лежат в больницах в среднем и тяжелом состоянии, 1723 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.