В Башкирии на три часа открыли «горячую линию» для женщин, пострадавших от домашнего насилия

Горячая линия будет работать до 14:00

Сегодня, 30 ноября, в Башкирии открылась «горячая линия» для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Она будет работать до 14:00. Звонить нужно по номеру 8-800-347-5000.

– На вопросы ответят компетентные психологи Республиканского ресурсного центра «Семья» и специалисты Отделения помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации «Мухаббат». Звонки анонимные и бесплатные, – передали в министерстве семьи Башкирии.

Специалисты проконсультируют женщин по видам и признакам домашнего насилия, обеспечат психологическую помощь, а также расскажут им о методах самозащиты во время семейных конфликтов и правовой защите.