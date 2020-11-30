В уфимской квартире обнаружен труп мужчины с окровавленной маской

По всей комнате, где нашли покойника, были разбросаны бутылки и посуда

В одной из квартир высотного дома в Кировском районе Уфы 27 ноября был обнаружен труп мужчины с окровавленной медицинской маской. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник, тело и лицо 47-летнего погибшего было покрыто ссадинами и ушибами. По всей комнате, где нашли мужчину, лежали разбросанные бутылки из-под водки и посуда. Прибывшие на место происшествия криминалисты забрали из квартиры окровавленную простынь, медицинскую маску, а также два ружья.

Труп правоохранители передали на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.