На трассе в Башкирии столкнулись сразу шесть автомобилей

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Туймазинском районе Башкирии столкнулись сразу шесть машин. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Массовая авария случилась 29 ноября в девятом часу вечера на 63 километре автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. Все началось с 29-летнего жителя города Октябрьского, который за рулем своего Ford Focus врезался во встречную «двенадцатую» под управлением 19-летнего местного жителя. После этого иномарка столкнулась с попутной Skoda Octavia, а та в свою очередь с «Ладой Калина». Ford тем временем продолжил движение и зацепил еще две машины – еще одну «Калину» и Renault Logan.

В ДТП пострадали три человека: водитель и пассажирка из вазовской легковушки, а также пенсионер, который был пассажиром Ford Focus.

За минувшие сутки в Башкирии было зарегистрировано шесть автомобильных аварий. В них десять человек получили различные травмы.