В Уфе завершены поиски 13-летнего мальчика

Мальчика искали неделю

В Уфе прекращены поиски 13-летнего школьника, который пропал неделю назад.

Волонтеры начали искать парня еще 23 ноября, когда он ушел из дома в неизвестном направлении. Ориентировки с фотографией молодого человека появились в социальных сетях, к поискам подключилась полиция.

К счастью, история завершилась хорошо. Сегодня, 29 ноября 2020 года, волонтеры «Лизы Алерт» сообщили о том, что школьник найден. Он жив, но о состоянии здоровья парня пока ничего неизвестно, равно как и о том, где он все это время находился.