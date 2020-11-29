Уфимский «Урал» поднялся в зону Еврокубков

Фото: пресс-служба ВК "Урал"

Волейбольный клуб «Урал» в этом сезоне выступает явно успешнее своего футбольного земляка. Если «Уфа» борется за выживание, то подопечные Игоря Шулепова сражаются за места в Еврокубках. Накануне «Урал» обыграл со счетом 3:2 «Югру-Самотлор», после чего поднялся на пятое место в турнирной таблице.

После уверенной победы в первой партии (25:10), уфимцы проиграли вторую (23:25), а затем и третью (22:25). Хозяевам площадки удалось одержать волевую победу, обыграв соперника в четвертой (25:23) и в решающей пятой партии (15:11).

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице с 14 очками в активе. Впереди — питерский «Зенит» (15 очков), «Динамо» (15) и Кузбасс (17). Безальтернативным лидером российского волейбола остается казанский «Зенит» - 10 побед из 10 и 28 очков в активе.