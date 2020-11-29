Известный врач из Уфы выпустил подробную инструкцию по борьбе с коронавирусом

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Врач из Уфы Глеб Глебов, получивший известность благодаря своим постам в соцсетях, где он рассказывает об особенностях коронавирусной инфекции и ее лечении, опубликовал методичку «COVID-19 от А до Я» в своем Инстаграм. В подзаголовке сборника значится, что в нем содержится «вся правда о самом распространенном вирусе нашего времени».

- В этом издании представлена информация, которая может вам показаться противоречивой, расходящейся со многими методиками, рекомендациями, назначением тех или иных препаратов, - замечает Глебов.

По его словам, новый вирус требует новых подходов к лечению. Важную роль играет мнение тех, кто непосредственно взаимодействует с больными коронавирусом и достигает в их лечении определенных успехов. Поэтому данная методичка составлена специалистами из «красной зоны».

Сборник распространяется бесплатно. Также врачи планируют развезти по районам печатные версии методички. Позже материал должен быть переведен на башкирский и татарский языки.