Что произошло после матча Уфа – Тамбов

Фото: ФК "Уфа"

После 13-ти туров без побед «Уфа», наконец, порадовала своих болельщиков. Домашний матч 16-го тура РПЛ против «Тамбова» оказался богат на события: тут и удаление у гостей, и незабитые пенальти, но самое главное — счет на табло: 4:0 в пользу горожан. Два гола на счету Жамалетдинова, по одному мячу забили Камилов и Мрзляк.

Эта победа была нужна подопечным Рашида Рахимова: скромные 7 очков, набранные командой в предыдущих турах, и 16-е место в таблице сделали ее главным кандидатом на вылет из Премьер-лиги. Добытые в матче с «Тамбовом» 3 очка могут поднять ее на строчку выше при условии, что «Ротор» сыграет в ничью или проиграет «Спартаку».

Лучшим игроком матча был признан нападающий «горожан» Тимур Жамалетдинов, отметившийся двумя забитыми мячами.

Как прокомментировало встречу руководство команд?

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов отметил, что его подопечные выглядели неплохо, но стабильной игры им пока не достает.

- Сегодня, надо сказать, команда выглядела очень неплохо. Но я все равно вижу какие-то моменты, которые мне не нравятся, где нам не хватает стабильной игры. Мы можем фазами выключаться из игры. Но в целом сегодняшний матч показал, что положительный шаг команда в игре сделала. Нам нужно улучшать свои результаты, - отметил наставник «горожан» в эфире телеканала «Матч Премьер».

Рахимов не выделил никого из своих подопечных, подчеркнув, что в матче было больше командных действий.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков объяснил, что это просто был «не их день».

- Соперник давно не выигрывал, а сегодня у них залетело все, что можно, - цитирует Худякова «СЭ». - Не хочется обсуждать работу рефери, мы это не комментируем, но так или иначе удаление сыграло важнейшую, скорее всего, даже ключевую роль.

Финансовые проблемы в клубе, по его словам, на исход матча не повлияли.

- Ребята бились, старались. В отсутствии самоотдачи, желания кого-то упрекнуть нельзя. Но так сложилась игра, - заключил он.