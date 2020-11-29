«Уфа» за один матч забила почти половину всех голов за сезон: жертвой стал «Тамбов» Фото: ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» в последнем матче сезона неожиданно одержала разгромную победу над «Тамбовом».

Напомним, что после ухода из уфимского клуба гендира Шамиля Газизова ситуация в команде начала ухудшаться. Вскоре штаб «горожан» покинул и главный тренер Вадим Евсеев, которого заменил Рашид Рахимов, собравший свой тренерский штаб. Тем не менее, за 15 туров сезона команда набрала лишь 7 очков и оказалась на самом дне турнирной таблицы РПЛ.

Но в последнем матче этого года «Уфа» неожиданно для всего российского футбольного сообщества «показала зубы». Уже на 13 минуте ворота «Тамбова» поразил Тимур Жамалетдинов, в дополнительное время первого тайма забил Владислав Камилов, на 54 минуте Жамалетидинов сделал дубль, а на 79 минуте отличился Филип Мрзляк. В итоге матч закончился за счетом 4:0.

Таким образом, только за один матч «Уфа» забила почти половину всех голов за целый сезон (4 против 9 за 16 туров Чемпионата).